14 липня на фондовій біржі виставлять 25% акцій «Сумиобленерго»

Фонд державного майна України виставить 25% -ий пакет акцій ВАТ "Сумиобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі 14 липня цього року.

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна зняв з продажу блокуючі пакети акцій "Суми-", "Прикарпаття-" і "Полтаваобленерго", які до цього неодноразово виставляли на біржах, проте, торги постійно відміняли через відсутність заявок від потенційних покупців.

Пакет акцій ВАТ "Сумиобленерго" у розмірі 25% + 1 акція оцінений ФДМУ е 108 млн. 233,25 тис. грн.