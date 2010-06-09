14 липня на фондовій біржі виставлять 25% акцій «Сумиобленерго»
12:56, 09 червня 2010Фондовий ринок
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Повідомляють "Відомості приватизації"
Фонд державного майна України виставить 25% -ий пакет акцій ВАТ "Сумиобленерго" на Українській міжбанківській валютній біржі 14 липня цього року.
Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".
Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна зняв з продажу блокуючі пакети акцій "Суми-", "Прикарпаття-" і "Полтаваобленерго", які до цього неодноразово виставляли на біржах, проте, торги постійно відміняли через відсутність заявок від потенційних покупців.
Пакет акцій ВАТ "Сумиобленерго" у розмірі 25% + 1 акція оцінений ФДМУ е 108 млн. 233,25 тис. грн.
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