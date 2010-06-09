Україна випустить єврооблігації до кінця червня?

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що уряд України до кінця червня поточного року може здійснити випуск єврооблігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

"Так, таке може бути", - сказав С. ТІГІПКО на питання УНІАН про можливий випуск єврооблігацій до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, 28 травня директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Ольга БАШИНСЬКА заявила, що Україна може перенести на пізніший термін випуск єврооблігацій, який планували здійснити у червні.

"Відповідно до графіка, планувалося здійснити такий випуск наприкінці червня. Але проблеми в європейській економіці і так звана "європейська боргова криза" стали причиною погіршення ситуації на ринку капіталу і, відповідно, прибутковості єврооблігацій. Тому, за умови подальшого погіршення ситуації в єврозоні ми не унеможливлюємо відстрочення випуску українських євробондів", - сказала О. БАШИНСЬКА.

За її інформацією, якщо до загострення проблем у Греції середня ставка прибутковості за українськими державними єврооблігаціями складала 6,8% річних, то на сьогодні вона підвищилася до 8-9%, а це робить випуск єврооблігацій не таким привабливим.

Як повідомляли, у середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

Обсяг запозичень, передбачений державним бюджетом України на 2010 рік, складає 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн. З них внутрішні запозичення планують на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (у т. ч. випуск ОВДП на суму 47,85 млрд. грн. для прямого фінансування бюджету і 18,34 млрд. грн. - для фінансування стабілізаційного фонду), зовнішні, - на рівні 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. пряме фінансування бюджету - випуск облігацій зовнішньої держпозики - 10,4 млрд. грн., позика Міжнародного валютного фонду - 16 млрд. грн., кредит Всесвітнього банку - 4 млрд. грн. фінансування проектів розвитку - кредити Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Японського банку міжнародної співпраці (323,96 млн. грн.) - 3,67 млрд. грн..