Експерт: торги на фондовому ринку відзначено високою волатильністю

Сьогоднішні торги на українському фондовому ринку супроводжуються високою волатильністю.

Про це сказала в інтерв'ю кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, завдяки тому, що у вівторок торги у США завершилися зростанням фондових індикаторів на коментарях глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ, у яких сказано, що він не бачить подвійної рецесії у США, індексу UX сьогодні вдалося відновити втрати, що їх він зазнав напередодні. При цьому індекс UX вже котрий день рухається у вузькому коридорі1800- 1900 пунктів, перетнути межі якого не вдається, зважаючи на відсутність новинних чинників і ідей по ринку в цілому. З технічної точки зору, вірогідність того, що індекси можуть ще раз протестувати низи, залишається досить високою, у зв'язку з цим інвестори не квапляться виходити з купівлею. Ситуація на ринках може змінитися на краще напередодні публікації звітності за перше півріччя поточного року.

Як зазначила аналітик, європейський ринок сьогодні відкрився упевненим зростанням, хоча Японія впала сьогодні на 1,04% на страхах боргових проблем саме в Європі. Учора Агентство Fitch висловило занепокоєння щодо дефіциту бюджету Великобританії і долі її рейтингу AAA. Ймовірно, що подібні новини з'являтимуться і далі, тому ринку доведеться виробляти імунітет проти них. Сьогодні виходить "Бежева книга" ФРС з описом економічної ситуації. Крім того, у США знову виступатиме Бен БЕРНАНКЕ, коментарі якого можуть в короткостроковому періоді вплинути на ситуацію на ринках.