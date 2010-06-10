Конкурс щодо "Луганськтепловоза" поки проходить у правовому полі

Приватизаційний конкурс з продажу 76,001% акцій холдинговій компанії "Луганськтепловоз" проходить у правовому полі, жодних судових рішень, які б могли блокувати його проведення, до Фонду державного майна України (ФДМУ) не надходило.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також зазначив, що усі компанії, які подали заявки, уже внесли заставу за участь в конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, термін подачі заявок на конкурс щодо "Луганськтепловозу" збіг 7 травня. Сам конкурс з продажу "Луганськтепловозу" відбудеться 15 червня.

Усього на участь у конкурсі було подано три заявки. За даними інформованого джерела, заявки подали ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), і компанія Mantara Holding (Кіпр).

Довідка УНІАН. 31 березня 2010 року Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету "Луганськтепловозу" складає 400 млн. грн.