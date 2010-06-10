Акції "Суми-" та "Полтаваобленерго" реалізують дрібними частинами

У разі, якщо оголошені Фондом державного майна України (ФДМУ) аукціонні торги за блокуючими пакетами акцій ВАТ "Сумиобленерго" та ВАТ "Полтаваобленерго" не відбудуться через відсутність попиту, ФДМУ продаватиме їх дрібнішими частинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також сказав що на цей момент НАК "ЕКУ" ще не передала Фонду держмайна запланований до приватизації держпакет акцій "Одесаобленерго".

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планує виставити на аукціонні торги на фондових біржах у липні цього року 25-% пакети акцій ВАТ "Сумиобленерго" та "Полтаваобленерго".

На цей час 25,01% акцій ВАТ "Одесаобленерго" належать НАК "Енергетична компанія України".