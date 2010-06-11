Кабмін планує знизити кворум для зборів акціонерів

Кабінет міністрів України планує понизити кворум з 60% до понад 50% для зборів акціонерів, що раніше не відбулися і оголошені повторно, в акціонерних товариствах з держчасткою понад 50%.

Як зазначено у розпорядженні КМУ від 9 червня 2010 р., яке затвердило план заходів з протидії рейдерським захопленням підприємств, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з питань протидії протиправним поглинанням і захопленням підприємств розробити і направити свої пропозиції з цього приводу на розгляд Міністерства юстиції.

Уряд також планує внести зміни в законодавство, що передбачають введення обліку акцій в АТ з держчасткою понад 50% державними банками, певними КМУ.

Кабмін також доручив Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку забезпечити "вдосконалення регулювання діяльності учасників депозитарної системи, створення єдиного центрального депозитарію і формування ефективної системи депозитарного обліку цінних паперів", "розробити і затвердити концепцію системи електронного документообігу між усіма учасниками депозитарної системи з використанням шифрування даних і електронного цифрового підпису".

Уряд також доручив Фонду державного майна сформувати список підприємств з держпакетом, що перевищує 25%, а також тих, що мають стратегічне значення, щодо яких виявлено ознаки "протиправного поглинання і захоплення, фіктивного доведення до банкрутства, тривалих корпоративних конфліктів", а Мінюсту сформувати список суддів, що притягають до відповідальності за ухвалення рішень, підприємств, що сприяли рейдерським захопленням. Кабмін також доручив МВС сформувати список підприємств, що надають послуги, "пов'язані з охороною державної та іншої власності, і послуги з охорони громадян та інших юридичних осіб, причетних до протиправного поглинання і захоплення підприємств".