Мінфін проведе аукціон із розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 15 червня 2010 року проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це говориться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 18 травня 2011 року, 27 березня 2013 року, 4 вересня 2013 року.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку України, на первинних аукціонах з розміщення ОВДП до державного бюджету України в травні ц.р. надійшли кошти на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року – 20,870 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених для цілей докапіталізації) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВДП для цілей рекапіталізації не здійснювався.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами проведення аукціонів первинного розміщення в травні становила 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).