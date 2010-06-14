Експерт: євро підріс на хвилі підйому ринку акцій

Євро минулого тижня підріс проти долара США на хвилі підйому ринку акцій, спровокованого розмовами про те, що європейська боргова криза навряд чи істотно вплине на світову економіку.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

На його думку, «у даний час інтерес до ризикових активів повертається». Акції на провідних світових майданчиках виросли після того, як стало відомо, що експорт з Китаю підскочив в травні на 48,5% в річному виразі – максимально за шість років. Інший важливий чинник зростання євро – відхилення Конституційного суду Німеччини прохання про заборону на видачу фінансових гарантій іншим країнам.

Як відзначив В.Стельмах, у четвер, 10 червня, центробанк Об`єднаної Європи зберіг величину базової ставки рефінансування без змін. Прес-конференція ЄЦБ виявилася оптимістичнішою, ніж прогнозували учасники: банк підвищив прогнози по темпах зростання і інфляції на 2010 рік. Глава ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ підкреслив, що поточна політика монетарного пом`якшення є "тимчасовою за своєю природою", ще раз нагадавши ринку, що все може змінитися раніше, ніж чекають інвестори. Центробанк не збільшив обсяги скупки облігацій, давши зрозуміти, що не вважає, що економічна ситуація настільки погіршала, що потрібний введення нових заходів. Глава ЄЦБ заявив, що не вважає ослаблення євро дуже різким, відзначивши, що у валюти є всі можливості зберегти свою цінність, оскільки вона дуже надійна.

За словами експерта, виступ глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ минулого тижня також позначився великим оптимізмом відносно економічних перспектив США. Б.Бернанке визнав, що, не зважаючи на помірні темпи зростання, відновлення продемонструвало "важливий перехід" в нову фазу, вказавши на поступове відновлення ринку праці. На ринках з`явилися чутки про те, що Федеральний резерв готує інструменти для скорочення ліквідності і виходу з режиму м`якої монетарної політики.

В.Стельмах повідомив, що до завершення минулого тижня пара євро/долар торгувалася в зоні 1,2130. Якщо їй вдасться закріпитися вище вказаної позначки, можна буде чекати продовження зростання, спроби прориву в районі 1,2155/65 і подальшого підйому зі спробою тестування ключового опору 1,2180/00.