Експерт: котирування кредитно-дефолтних свопів виросли на 4%

Минулого тижня котирування кредитно-дефолтних свопів (Credit Default Swap, CDS) на український суверенний борг виросли на 24,3 б.п. (на 4.0%) – з 608,9 б.п. до 633,2 б.п. Про це йдеться в аналітичному звіті, підготовленому аналітиком інвестиційної групи «Сократ» Максимом ШТЕПОЮ.

Таким чином, як наголошується в звіті, котирування українських CDS наслідували глобальний тренд – кредитно-дефолтні свопи Росії, Казахстану і Венесуели також показали зростання (в середньому на 2,7 – 3,4%).

У сегменті суверенних єврооблігацій спостерігалося достатньо сильне підвищення прибутковості на короткому кінці кривої і слабше підвищення на довгому. Єврооблігації Україна-11 підвищили свою прибутковість на 1,1 п.п. – з 7,9% до 9,0%, довші суверенні випуски з погашенням в 13 і 17 роках показали зростання доходностей на 0,4 п.п. (з 7,5% до 7,9%) і 0,2 п.п. (з 8,8% до 9,0%), відповідно.

У сегменті квазі-суверенних євробондів спостерігався різноспрямований рух. Зростанням прибутковості наголосилися папери Нафтогаз-14 (на 0.4 п.п. – з 8.5% до 8.8%), тоді як прибутковість інших випусків небагато знизилася. Так, єврооблігації Укрексімбанк-11 показали падіння прибутковості на 0,2 п.п. (з 9,3% до 9,2%), прибутковість довшого випуску банку з погашенням в 16 році знизилася на 0,3 п.п. (з 11,1% до 10,8%). Єврооблігації Києва з погашенням в 11 і 15 роках показали падіння прибутковості на 1,5 п.п. (з 11,8% до 10,4%) і 0,2 п.п. (з 11,7% до 11,5%) відповідно.

Напрям руху в кластері банківських єврооблігацій був також різноспрямованим, зростання прибутковості продемонстрували випуски Альфа-банк Україна-12 (на 0,2 п.п., з 14,3% до 14.4%) і Приватбанк-16 (на 0,1 п.п. – з 12,0% до 12,1%). Коротший випуск Приватбанку з погашенням в 12 році показав падіння прибутковості на 0,1 п.п. (з 13,5% до 13,4%). Єврооблігації Укрсиббанк-11 також показали падіння прибутковості – на 0,2 п.п. (з 11,4% до 11,1%).

У корпоративному сегменті українських єврооблігацій також спостерігався різноспрямований рух. Єврооблігації МХП-11 показали падіння прибутковості на 0,4 п.п. – з 11,7% до 11,3%, прибутковість випуску Азовсталь-11 навпаки підвищилася на 0,4 п.п. (з 11,3% до 11,7%). Прибутковість евробондов ДТЭК-15 підвищилася на 0,1 п.п. – з 11,5% до 11,6%.