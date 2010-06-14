Експерт: на фондовому ринку США можливий низхідний тренд

З технічної точки зору американські фондові індекси вже третій тиждень знаходяться в діапазоні консолідації 1040-1100 пунктів за індексом S&P 500.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він додав, що індекс S&P 500 вже підібрався до верхньої межі вказаного діапазону. Проте, в найближчий день можливий низхідний тренд.

За словами стратега, у п`ятницю, 11 червня, американські фондові ринки торгувалися на досить низьких обсягах під впливом важливої макростатистики. За підсумками торгів індекс S&P 500 підріс на 0,4% до 1091 пункту, а індекс DJIA додав ті ж 0,4%, закрившись на відмітці 10211 пунктів. Нафта мазкі WTI за підсумками торгів на NYMEX у п`ятницю подешевшала на 1,7 долара до 73,8 долара за баррель.

Як підкреслив К.Литвин, макроекономічні дані у п`ятницю вийшли різноспрямовані, що визначило високу волатильність торгів. Роздрібні продажі за травень розчарували ринок зниженням на 1,2% замість росту на 0,2%, який очікувався. Навіть без урахування транспортних послуг і бензину продажу знизилися на 1,1% (перший випадок зниження за останні 8 місяців), ринок же чекав приросту на 0,1%. Роздрібні продажі є важливим економічним показником, враховуючи той факт, що споживчі витрати складають 70% ВВП США.

При цьому, відзначив стратег, настрої споживачів в США продовжили поліпшуватися. Так, попередній індекс споживчих настроїв за червень, розрахований Мічіганським університетом, збільшився з 73,6 пункту до 75,5 пункту, перевищивши ринкові очікування (74,5 пункту). Неоднорідна статистика не допомогла американському ринку знайти у п`ятницю чіткий вектор руху. Ключові індекси знаходилися без змін аж до закриття торгів, підскочивши в останні півгодини до закриття на 0,4%.