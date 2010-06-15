”Брянський машзавод” придбав 76% акцій «Луганськтепловозу»

Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (Росія) визнано переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

До участі в конкурсі з продажу акцій «Луганськтепловозу» було також допущено ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), що запропонувало за пакет 400 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс із використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупця було внесено до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" із рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.