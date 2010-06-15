ПРИВАТИЗАЦІЙНЕ ДЕЖАВЮ: «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ» ЗНОВУ ПІШОВ РОСІЯНАМ

Приватизаційне дежавю відбулося. Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз». Реалізаційна ціна підприємства перевищила стартову всього на 10 млн. грн. (початкова вартість - 400 млн. грн.).

У конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій 410 млн. грн.

Ліцитатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок ( 4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте вони відмовилися від даної ідеї. У результаті, переможцем конкурсу був визнаний «Брянський машзавод» з його початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.

Це вже було

Перший конкурс з продажу «Луганськтепловозу» відбувся 19 липня 2006 року. А 23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Брянський машинобудівний завод» (що входить в російський "Трансмашхолдинг") його переможцем: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд держмайна повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету «Луганськтепловозу».

І свіжа дата - 15 червня 2010 г. - покупцем українських активів знову став "Брянський машзавод». Як не намагалася попередня влада забрати у небажаного інвестора підприємство, у нинішніх умовах він виграв матч-реванш.

Не обійшлося і без скривджених. Компанія «Мантара Холдинг», яка подала заявку на участь в приватизаційному конкурсі, заявила про протиправні дії Фонду державного майна щодо її недопуску.

За словами уповноваженого представника компанії Вячеслава Дерішева, протокол конкурсної комісії з висновками про відповідність «Мантара Холдингу» конкурсним умовам був складений ще 8 червня, проте рішення Фонду про недопуск компанії до конкурсу з`явилося лише напередодні його проведення – 14 червня. Саме рішення представники компанії одержали у понеділок, 14 червня, о 17.00 - фактично вже після закінчення робочого дня.

За його словами, Фонд держмайна не надав жодних переконливих аргументів щодо того, чому компанія не була допущена до участі в конкурсі. «Все, що ми маємо – загальне, без конкретизації, посилання Фонду на пункт 6.9 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що передбачає, як мінімум, з десяток причин, через які компанія може бути не допущена до участі в конкурсі», - відзначив В.Дерішев. «Пояснити детальніше, на підставі якої саме вимоги нас не допустили до участі в конкурсі, у Фонді не повважали за потрібне», - додав він.

В.Дерішев також відзначив, що зі свого боку «Мантара Холдинг» виконала всі необхідні розпорядження для повноцінної участі в конкурсі. За його словами, компанія також повністю відповідає кваліфікаційним вимогам, що висуваються до учасників конкурсу, маючи частку участі в українській компанії, що експлуатує залізничні локомотиви. Він також повідомив, що опосередковано власниками даної компанії є відомі в Україні і за її межами бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКІЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ, які також є акціонерами найбільшого українського банку - «Приватбанк».

На думку В.Дерішева, подібне рішення Фонду держмайна є не чим іншим, як поверненням до практики приватизації під конкретного покупця, до замовлених продажів стратегічних підприємств української економіки.

У зв`язку з цим він відзначив, що компанія зробить все від неї залежне, щоби не допустити повернення подібної практики, а також зажадає дати правову оцінку діям Фонду відносно недопуску «Мантара Холдинг» до участі в конкурсі, у зв`язку з чим планує найближчим часом опротестувати дії Фонду держмайна, а також результати конкурсу в суді. «Ми не сумніваємося, що позов буде задоволений, оскільки Фонд явно порушує закон», - додав В.Дерішев. Він також застеріг інвесторів, які збираються брати участь в приватизації «Луганськтепловозу», що конкурс з його продажу незаконний і його результати будуть скасовані, а саме придбання акцій компанії на непрозорому конкурсі стане серйозним інвестиційним і репутаційним ризиком для покупця.

Прогнози і "рекомендації"

Скандали з придбанням «Луганськтепловозу» прогнозувалися і раніше. Наприклад, екс-глава ФДМ Валентина Семенюк-Самсоненко відзначала, що умови повторного приватизаційного конкурсу прописані під посередника. За її словами, фіксовані зобов`язання даного конкурсу в порівнянні з попереднім, значно скорочені, що робить це можливим.

У той же час, вона підкреслювала, що не вимагатиме через суд перегляду даних зобов`язань. За її словами, нинішній уряд повинен зрозуміти, що проведення даного конкурсу в подібному форматі зробить його об`єктом для критики. На її думку, єдиним способом уникнути цього є повернення до інвестзобов`язань попереднього конкурсу.

Про те, що умови були «щільно» відкореговані, говорять і результати українсько-російських переговорів. За наслідками сьомого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося в Брянську, міністр транспорту РФ Ігор Льовітін заявив: «Ми повинні особисто контролювати захист приватних інвестицій на транспорті в Росії і Україні. Ви знаєте, що була спроба наших компаній інвестувати гроші в українську транспортну інфраструктуру. Вона була не дуже вдала: йдеться про «Луганськтепловоз» та Ільічевський морський порт («Укртрансконтейнер» – ред.). Ми вважаємо, що ми повинні ще раз повернутися до цієї теми, подивитися, чому не вийшли ці інвестиції». За його словами, перед тим, як починати нові інвестиційні проекти, необхідно вирішити питання за цими двома проектами. «Це потрібно для того, щоби ті цікаві проекти в Україні, Росії, які сьогодні мають реальних інвесторів, не наступили на ті ж граблі, на які наступили ці інвестори. Ми повинні зробити так, щоб ці інвестиції були ефективні. Тому ми повинні спочатку визначитися, що робити щодо цих інвестицій, а потім вже починати нові», - відзначив І.Льовітін.

Схоже, з інвестиціями розібралися, а ось з «граблями» - ні...

У ФДМ проблем не стало менше

Сам ФДМ визнає результати конкурсу відносно «Луганськтепловозу", але вважає реалізаційну ціну підприємства заниженою.

Як відзначив після закінчення конкурсу глава Фонду Олександр Рябченко, ФДМ не має у своєму розпорядженні якої-небудь інформації про договірний характер даного конкурсу. У той же час, за його словами, у планах було підвищення реалізаційної ціни в ході торгів до 500 млн. грн.

Шкода, що плани не реалізувалися...

Але на цьому колізії з «Луганськтепловозом» не закінчуються. Як відомо, Господарський суд м. Києва своїм рішенням зобов`язав Фонд держмайна відшкодувати колишньому власникові підприємства – російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” (у неї входить «Брянський машзвод» - ред.) внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах по курсу станом на момент покупки.

Так от, Фонд планує оскаржити рішення суду. А.Рябченко вважає, що ФДМ виграє дану касаційну скаргу. За його словами, відповідно до чинного українського законодавства, гроші колишньому власникові за повернений в держвласність пакет акцій підприємства повертаються виключно за рахунок коштів від повторного продажу підприємства.

Чи дано цій мрії збутися, покаже час. Але тяжби не будуть легкими.

І ще один коментар. Екс-глава Фонду державного майна, народний депутат Олександр Бондарь називає конкурс по “Луганськтепловозу” профанацією. За його словами, є неприйнятним той факт, що підприємство було продане без проведення торгів між учасниками фактично за початковою ціною. “Їм навіть не вистачило розум підняти реалізаційну ціну на два кроки”, - відзначив він. “Все вирішується не тут”, - додав він.

Де б «не вирішувалася» доля наших підприємств, виходячи з результатів української економіки, місце однаково вибирається не відповідне. Приватизаційну технологію, так би мовити, українське ноу-хау, пора реформувати – дуже нині модне слово. Правда, наша влада відносно нововведень, особливо прозорих і чесних, важка на підйом. Ось і «Луганськтепловоз» знову загрузне в судових розглядах. Одне заспокоює, поки судитимуть, підприємство працюватиме, люди не залишаться без зарплат, зможуть прогодувати сім`ю, а на більше – гідне життя людини, що приносить користь країні, вони однаково ніколи не сподівалися.

Оксана Павловська (УНІАН)