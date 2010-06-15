Експерт: відкритий ринок ОВДП вже не є вагомим джерелом

Відкритий ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) більше не є для уряду вагомим джерелом рефінансування державного боргу.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

На його думку, «найближчі декілька аукціонів є останньою надією ринку на зростання ставок розміщення». У найближчі два тижні уряду належить погасити ОВДП на 2,8 млрд. грн., відзначив аналітик. У той же час, він не прогнозує, що Мінфін врахує думку у гравців і радикально підвищить ставки до ринкового рівня, який на сьогодні складає 15%-16% за середньостроковими облігаціями.

Як підкреслив С.Фурса, можливості уряду щодо залучення коштів значно виросли, у порівнянні з кінцем 2009 року. Таким чином, аналітик дотримується сценарію, згідно з яким ставки залишаться на поточних рівнях, і при цьому можливе незначне зростання прибутковості на короткому кінці кривої.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 15 червня 2010 року проводить аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). До розміщення пропонуються папери з терміном погашення 18 травня 2011 року, 27 березня 2013 року, 4 вересня 2013 року.