Експерти: новий тиждень почався на позитивній ноті

Новий торговий тиждень на українському фондовому ринку почався на позитивній ноті.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики підкреслюють, що оптимізм, який переважав на європейських майданчиках, а також підвищення цін на нафту (+2,5%) сприяли у понеділок, 14 червня, зростанню акцій українських компаній. На початку торгової сесії індекс Української біржі знижувався, проте в другій половині дня відіграв падіння і до закриття виріс на невеликому обсязі торгів. Всі папери індексної корзини закрилися зростанням.

В огляді наголошується, що кращі результати продемонстрували акції машинобудівного сектора, а саме «Мотор Січ» (+7,5%) і Сумське НВО їм. Фрунзе (+4,99%). Інвестори цікавилися паперами банківського і енергетичного секторів: «Райффайзен банк Аваль» і «Укрсиббанк» додали 4,35% і 4,02% відповідно, «Центренерго» виросло на 4,44%. Акції «Укртелекому» злетіли на 5,5%. Папери металургів також були в плюсі: Алчевський металургійний комбінат (+1,22%), «Азовсталь» (+1,69%), Єнакіївський металургійний завод (+1,67%).

За інформацією аналітиків, українські акції на іноземних майданчиках у понеділок демонстрували переважно позитивну динаміку. На великих обсягах торгів росли папери «Астарти» і «Кернел». На Лондонській фондовій біржі JKX додав 2,66%, а Regal Petroleum знизився на 1,15%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 14 червня, підвищився на 3,11% – до 800,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 95 млн. 869 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 3,95% – до 2007,12 пункту. Загальний обсяг торгів склав 65 млн. 580 тис. грн., з них на терміновому ринку - 4 млн. 872 тис. грн.