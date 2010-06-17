ФДМ планує виставити на продаж «Захід-» чи «Дніпроенерго»

Фонд державного майна України планує в четвертому кварталі цього року виставити на продаж держпакет акцій однієї з двох генеруючих компаній - "Західенерго" або "Дніпроенерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні під час засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

При цьому, за його словами, гроші від продажу цього держпакету надійдуть до бюджету вже наступного року.

Він також повідомив, що ФДМУ планує виставляти упродовж 2011-2012 років держпакети акцій інших генеруючих компаній.

За словами О. РЯБЧЕНКА, це дозволить виконати плани по надходжень від приватизації в майбутньому на рівні заявлених об'ємів надходжень цього року - 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На сьогодні в управлінні НАК "Енергетична компанія України" знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній - "Донбас-", "Захід-", "Центр-" і "Дніпроенерго".