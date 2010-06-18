На американських та європейських біржах переважала бічна динаміка

15:46, 18 червня 2010
Фондовий ринок
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Аналізує експерт

На американських і європейських фондових біржах у четвер, 17 червня, переважала бічна динаміка на різноспрямованому новинному фоні.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, у першій половині дня в четвер європейські індекси рухалися вгору услід за зміцненням євро на успішному розміщенні іспанських облігацій на суму 3,5 млрд. євро, а також на позитивних даних про роздрібні продажі у Великобританії за травень.

Проте, незабаром, сказав К. ЛИТВИН, ринковий позитив був втрачений у зв'язку з виходом негативної макроекономічної статистики зі США. Так, кількість осіб, що подали заявки на допомогу з безробіття, збільшилися до 472 тис., що виявилося гірше за ринкові очікування зниження до 450 тис. При цьому дані за позаминулий тиждень також були переглянуті в гіршу сторону.

Окрім цього, додав стратег, індекс виробничої активності в зоні відповідальності Федерального резервного банку Філадельфії впав до найнижчої позначки за останні вісім місяців у 8 пунктів, що істотно нижче за ринкові очікування у 20 пунктів. При цьому в структурі індексу спостерігалося різке збільшення складських запасів, що вказує на зниження кінцевого попиту.

За інформацією К. ЛИТВИНА, індекс S&P 500 в четвер не зазнав змін, закрившись на позначці 1116 пунктів. Індекс DJ Stoxx 600 також не показав істотних змін, закрившись на позначці 254 пункти.

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