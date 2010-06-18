«Мантара Холдинг» підтримує розслідування ситуації з «Луганськтепловозом»

Компанія "Мантара Холдинг" вітає наміри уряду розібратися в ситуації навколо скандального продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Так прокоментував УНІАН сьогоднішню заяву віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА про "Луганськтепловоз" уповноважений "Мантара Холдинг" В'ячеслав ДЕРИШЕВ.

За його словами, ця заява українського віце-прем'єра може свідчити тільки про одне - в уряді серйозно стурбовані ситуацією з продажем "Луганськтепловоза" і щиро бажають у ній розібратися.

В. ДЕРИШЕВ також повідомив, що його компанія всіляко сприятиме проясненню ситуацію навколо цього продажу і зі свого боку готова надати усю наявну у неї інформацію про цей конкурс.

Він також висловив упевненість що уряд дасть об'єктивну оцінку діям різних сторін під час і після закінчення конкурсу з продажу "Луганськтепловоза".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні заявив журналістам, що уряд не виключає, що при аукціоні з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, що беруть участь у конкурсі.

"Зараз у нас в уряді розглядається питання, чому жодного кроку не зробили під час торгів. Була стартова ціна, і ніхто нічого додатково не дав. Схоже, що була змова. Зараз займаємося", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що складається ситуація, "коли дві компанії вийшли на торги і домовляються, хто купує".

Довідка УНІАН. 15 червня компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), що входить в російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість складала 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Лицетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) - до 414 млн. грн., проте, учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. У результаті переможцем конкурсу була визнана компанія "Брянський машинобудівний завод", з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.