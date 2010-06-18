ФДМУ поки не уклав договір з покупцем «Луганськтепловоза»

17:14, 18 червня 2010
Фондовий ринок
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Кажуть, йде робота

Фонд державного майна України (ФДМУ) доки не уклав договір купівлі-продажу з компанією "Брянський машинобудівний завод", яка перемогла на приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду держмайна.

У прес-службі відмовилися прокоментувати, коли планують укладення договору, сказавши, що "йде робота".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні заявив журналістам, що уряд не виключає, що при аукціоні з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, що беруть участь в конкурсі.

Довідка УНІАН. 15 червня компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), що входить в російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну всього на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн.).

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