ПДВ-облігації: Кабмін переніс борг на потім

Ідея конвертації заборгованості з відшкодування ПДВ у державні облігації в умовах гострого дефіциту бюджетних коштів спочатку здавалася не найкращою, але усе ж прийнятною. Проте, коли стали відомі параметри випуску ПДВ-облігацій, з`ясувалося, що уряд зовсім не зацікавлений у вирішенні проблеми, він просто хоче відтермінувати рішення.

Між тим, в Україні ситуація з відшкодуванням ПДВ катастрофічно погіршується. Сьогодні заборгованість перед підприємствами складає 32 млрд. грн., що у півтора рази більше, ніж на кінець 2009 року (це при тому, що у 2009 році обсяг заявленого до відшкодування ПДВ виріс на 70,8%, або на 9,05 млрд. грн., досягнувши 21,84 млрд. грн.).

Фактично за рахунок скорочення виплат з ПДВ уряд зараз наповнює бюджет. Мінфін і ДПАУ виправдовують затримку з відшкодуванням високою часткою фіктивних заявок. Податківці сумніваються у правомірності кожної четвертої заявленої гривні, їх перевіряють усе жорсткіше.

Можливість оперативно перевіряти заявлені підприємствами до відшкодування суми податківці отримали ще у квітні 2008 року, завдяки розшифровці операцій з контрагентами в додатку №5 до податкової декларації з ПДВ. Як показало життя, позитивного ефекту від цього нововведення не було, фіскальна політика не покращала, що дає основу замислитися про спроможність вітчизняної податкової служби в цілому.

Щоб викрутитися з ситуації, що склалася, уряд вирішив конвертувати свої борги у держоблігації. Спочатку Кабмін обіцяв випустити короткострокові (максимум середньострокові на 3 роки) ПДВ-облігації зі ставкою в межах 10-15%, що відповідає рівню прибутковості державних облігацій внутрішньої позики, які торгуються на вторинному ринку. При таких параметрах вони могли стати привабливими інструментами для інвесторів, що підтримувало б їх вартість.

Проте, затверджений урядом механізм погашення заборгованості з відшкодування податку ПДВ-облігаціями виявився менш прийнятним для корпоративного сектора. Кабмін ухвалив здійснити випуск ОВДП з терміном обороту п`ять років. При цьому ставка встановлюється на рівні 5,5% річних. Номінальна вартість облігації складає 1 тис. грн.. Загальний обсяг емісії визначає Мінфін відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми якого задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р. Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожні півроку виплат з погашення основної суми боргу у розмірі 10% номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації і загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу складає амортизаційну вартість облігації. Погашення основної суми боргу і виплати прибутків за облігаціями здійснюється в безготівковій формі на дату, визначену згідно з умовами емісії.

Подібні параметри ПДВ-облігацій автоматично роблять їх нецікавими для потенційних інвесторів. Очевидно, що жодна розсудлива людина не купуватиме цінні папери з прибутковістю 5,5% при галопуючій річній інфляції інакше як з великою знижкою номінальної вартості. Таким чином, уряд створив передумови для повторення ситуації 2004 року, коли подібні облігації реалізовувалися з 30% знижкою. Багато експертів вважають, що на сьогодні відсоток дисконту буде ще вищий, а через дефіцит оборотних коштів мало хто захоче викуповувати в експортерів такі цінні папери.

Швидше за все, якщо стан справ стане супер-критичним, уряд включить друкарський верстат з метою підтримки облігацій. До речі, днями Кабмін уповноважив державний "Ощадбанк" брати участь в обслуговуванні і відшкодуванні ПДВ-облігацій. На практиці це означатиме скупку цінних паперів і їх передачу на баланс НБУ як запоруку для рефінансування. Де-факто, це - прихована емісія.

Водночас, навіть оформивши борг з відшкодування ПДВ у вигляді облігацій, уряд не зможе обійти їх погашення. У цьому контексті податківцям варто було б активніше зайнятися фіскальною ефективністю ПДВ, а не скорочувати відшкодування податку живими грошима і не звужувати право на податковий кредит.

І ще одна сторона медалі. У тих підприємств, хто не хоче "побаватися" з облігаціями, досить похмурі перспективи. Так, Президент України Віктор Янукович нещодавно заявив, що підприємці, які не бажають скористатися запропонованим урядом механізмом повернення ПДВ, "повинні чекати". На ділі це виглядає таким чином. Член Ради директорів "АрселорМіттал" Крістоф Корнье провів переговори в Міністерстві економіки щодо повернення заборгованості з ПДВ перед підприємством на загальну суму 2,5 млрд. грн. За його словами, починаючи з липня 2009 року, меткомбінату відшкодували лише 10% ПДВ. Говорячи про можливі терміни погашення заборгованості, він сказав: "Нам запропонували до 25 червня підписатися на ПДВ-облігації, які планує випустити український уряд. У разі, якщо ми не погодимося на такий варіант, ми беремо на себе ризик чекати відшкодування ПДВ"…

Ось і виходить, що на цей момент Кабмін тільки відстрочив ПДВ-питання, так і не запропонувавши дієвих варіантів його вирішення. До речі, погашати облігації доведеться через 5 років, а значить за це відповідатиме новий президент і новий уряд…

Марина Юрченко (для УНІАН)