Дохідність ПДВ-облігацій має бути мінімум 10%

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що мінімальна прибутковість державних ПДВ-облігацій має бути 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми вважаємо, що у цих умовах прибутковість (державних ПДВ-облігацій - УНІАН) має бути мінімум 10%. Це результат, який влаштував би і платникам податків, і дав би можливість не знижувати рівень довіри інвесторів до держави" - сказав він.

А. КІНАХ зазначив, що на сьогодні йде дискусія щодо прибутковості облігацій. І висловив свою думку, що заявлена прибутковість у 5,5% занижена.

"Уряду треба уважно підійти до цього питання і не допустити, щоб випуск облігацій стався у залповому варіанті, що призведе до зниження їх вартості. Зараз йде діалог, щоб випуск державних облігацій не привів до величезних втрат платників податків, перед якими є борг", - сказав А. КІНАХ.

При цьому він додав, що після випуску облігацій державі необхідно буде сформувати систему, яка дозволила б повертати ПДВ у реальному часі, не вимиваючи оборотних коштів підприємств.

Президент УСПП нагадав, що на сьогодні держава має борг з повернення ПДВ в розмірі близько 30 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, які підтверджуватимуть зобов'язання держави з виплат. Дисконт планують на рівні не більше 10%.

Планують, що щорічно гаситимуть по 20% ПДВ-облігацій.