Експерт: фондовим ринкам не вистачає рушійних новин

15:06, 21 червня 2010
Фондовий ринок
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Економіка США вже не радує...

На американських і європейських фондових біржах у п`ятницю, 18 червня, торги проходили в спокійному ключі через брак рушійних новин.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, американські індекси у п`ятницю закрилися зростанням на незначні 0,1%-0,2%. У цілому такий результат торгів повторюється вже третю торгову сесію поспіль. Індекс S&P 500 виріс на 0,1% до 1117,5 пункту, а DJIA додав 0,2% до 10451 пункту.

Ринок утримується від падіння, не зважаючи на далеко не оптимістичну макроекономічну статистику, що виходить останнім часом у США.

Як підкреслив К.Литвин, ринки праці і нерухомості, як і раніше, залишаються слабким місцем американської економіки, а промислове виробництво також стало подавати ознаки слабкості. Усе вказує на те, що темпи зростання американської економіки сповільнюються. Випереджаючий індикатор ECRI пішов у мінус на тижневій основі, що є тривожним сигналом.

Стратег відзначив, що Китай ослабляє прив`язку юаня до долара з прицілом на відновлення поступової ревальвації китайської валюти, що, безумовно, позитивно для американських і європейських експортерів, оскільки дорожчання юаня приведе до зростання внутрішнього попиту на імпортні товари. Проте для експортноорієнтованого китайського виробництва це сумна новина.

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