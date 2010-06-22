Індекс Nikkei знизився на 1,2%

Фондові торги в Японії 22 червня закрилися найсильнішим за двотижневий період зниженням індексу Nikkei - на 1,2%, повідомляє РБК.

У інвесторів все ще зберігаються побоювання щодо боргової кризи, що вибухнула в Європі, що чинить сильний тиск на японські ринки. Підливають масла у вогонь і останні новини з боку рейтингових агентств: Fitch Ratings знизило рейтинги французького банку BNP Paribas SA, а Standard & Poor's повідомило, що іспанські кредитні організації стоять на порозі скрутних часів через повільне зростання економіки країни.

На хід фондових торгів у Японії вплинув і негативний зовнішній фон: ринок акцій США 21 червня закрився зниженням провідних індексів, хоча на відкритті торговельної сесії спостерігалося упевнене зростання основних біржових індикаторів, викликане, передусім, новинами з Китаю. Зокрема, рішення Народного банку КНР збільшити гнучкість обмінного курсу національної валюти - юаня - викликало натхнення американських інвесторів, які виявили готовність і бажання ризикувати. Проте, цей оптимізм змінився песимізмом після того, як ейфорія, викликана заявами китайського ЦБ, спала і гравці фондового ринку звернули увагу на те, що китайський центробанк як і раніше не має наміру проводити політику значної ревальвації юаня. Це сприяло появі невизначеності на ринку щодо рішучості Пекіна провести повномасштабне реформування курсової політики.