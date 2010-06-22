Експерти: активність на ринку єврооблігацій була високою

Активність на українському ринку єврооблігацій минулого тижня була досить високою, і більшість паперів мали попит з боку інвесторів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, прибутковість суверенних випусків знизилася. Особливо інвестори цікавилися короткостроковими паперами. Так, «Україна-12» додала 1,2 пункту, прибутковість знизилася до 6,7%. Попит на квазісуверенні і муніципальні облігації також був високий. Прибутковість державного «Укрексімбанку» знизилася, наслідуючи тренд суверенів. У банківському секторі «Укрексімбанк-12» додав 3,5 пункту, прибутковість досягла 8,8%; «Альфа Банк-12» виріс на 0,9 пункту, прибутковість знизилася до 13,5%. У корпоративному секторі активно торгувалися облігації «ДТЕК-15», які за підсумками тижня виросли в ціні на 2,25 пункту.

Аналітики вважають, що зростання цін на українські єврооблігації продовжило динаміку позаминулого тижня, виходячи з поліпшення відношення інвесторів до ризику ринків, що розвиваються. Пониження рейтингу Греції агентством Moody’s до спекулятивного статусу вже було оцінено ринком і не зробило впливу на українські єврооблігації. Успішне розміщення боргових паперів Іспанії і Ірландії підвищило упевненість інвесторів в кредитоспроможності периферійних країн ЄС. Проте загальний тренд залишається чутливим до негативних новин.