Ослаблення прив'язки юаня до долара підтримало промисловість

Ослаблення прив`язки юаня до долара підтримало акції промислових компаній по всьому світу

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, у понеділок, 21 червня, американські і європейські майданчики відкрилися з підвищенням на новині про ослаблення прив`язки китайського юаня до долара США. Проте і в Європі, і в США переважала негативна внутрішньоденна динаміка на тлі відсутності істотних корпоративних або макроекономічних даних. За підсумками понеділка індекс S&P 500 знизився на 0,4% до 1113 пунктів, а європейський широкий індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1% до 258 пунктів. На індексі DAX вчора спостерігався відскік від піку, встановленого в кінці квітня, причому він на відкритті закрився, що традиційно є негативною ознакою.

Як відзначив К.Литвин, на минулих вихідних китайські власті заявили, що вони ослабляють прив`язку юаня до долара США. Ця новина простимулювала зростання цін на промислові метали. Мідь подорожчала на 5%, а акції промислових виробників по всьому світу відчули підтримку. Сьогодні в США очікується ряд макроекономічних даних з продажу житла на вторинному ринку в травні і виробничій активності в зоні відповідальності Федерального резервного банку Річмонда.