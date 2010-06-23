Експерт: світові фондові ринки вчора закрилися в мінусах

Світові фондові ринки за підсумками вчорашніх торгів закрилися в мінусах під тиском негативних даних з ринку житла США.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, американські та європейські ринки у вівторок зазнали втрат після виходу статистики, що розчаровувала, з продажу житла на вторинному ринку США. Продажі житла на вторинному ринку США в травні знизилися на 2,2% - до 5,66 млн. одиниць, тоді як ринок чекав збільшення продажів на 6% до 6,12 млн. При цьому 46% продажів припало на придбання за програмою державних субсидій, дія якої закінчилася. Відповідно, в червні продажі будуть ще нижчі. За підсумками вчорашнього дня індекс S&P 500 впав на 1,6% до 1095 пунктів, індекс DJIA втратив 1,4%, закрившись на відмітці 10294 пунктів.

Як підкреслив К.Литвин, індекс S&P 500 пройшов 200-денну середню на рівні 1106 пунктів, після чого падіння прискорилося. Сам факт того, що ринок пішов 200-денною ковзаючою, не вселяє оптимізму. Також насторожує далеко не найоптимістичніший настрій ринку: у відсутність новин американські біржі показують певну слабкість, і індекси часто знижуються під закриття.

До того ж, на думку стратега, «останнім часом на ринок надходить більше негативної, аніж позитивної макростатистики, що також не вселяє оптимізму і вказує на уповільнення темпів відновлення американської економіки. На даний момент консенсус-очікування економістів, як і раніше, указують на те, що в другому півріччі ВВП США буде рости більш ніж на 2%, проте поточний потік оперативних макроекономічних даних ставить ці очікування під сумнів, відзначив К.Литвин.