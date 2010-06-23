Зараз ведеться підготовка роад-шоу єврооблігацій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Ми готуємося до роад-шоу по всьому світу», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо того, що багато експертів називають гранично можливим терміном випуску Україною єврооблігацій липень поточного року, міністр сказав, що «уряд використає цю можливість».

Як повідомлялося, у середині травня Мінфін обрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

28 травня директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Ольга БАШИНСЬКА заявила, що Україна може перенести на пізніший термін випуск єврооблігацій, який планувалося здійснити у червні.

9 червня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сказав, що не виключає, що уряд України до кінця червня поточного року може здійснити випуск єврооблігацій.

Обсяг запозичень, передбачений Державним бюджетом України на 2010 рік, становить 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн. З них внутрішні запозичення плануються на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тис. грн. (в т.ч. випуск ОВДП на суму 47,85 млрд. грн. для прямого фінансування бюджету і 18,34 млрд. грн. – для фінансування стабілізаційного фонду), зовнішні – на рівні 34 млрд. 068 млн. 110,9 тис. грн. (в т.ч. пряме фінансування бюджету – випуск облігацій зовнішньої держпозики – 10,4 млрд. грн., позика Міжнародного валютного фонду – 16 млрд. грн., кредит Світового банку – 4 млрд. грн., фінансування проектів розвитку – кредити Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Японського банку міжнародної співпраці (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.