Ринок нерухомості США знову розчарував інвесторів на фондових біржах.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, американські і європейські фондові ринки закрилися в середу, 23 червня, зниженням котирувань внаслідок чергових даних, що розчаровують, з ринку нерухомості США. За підсумками торгів індекс S&P 500 опустився на 0,3% до 1092 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 впав на 1% до 254 пунктів.

Як підкреслив К.ЛИТВИН, продажі на первинному ринку житла в США обвалилися в травні на 32,7% до 300 тис. одиниць, що є найнижчим рівнем продаж за всю історію спостережень. При цьому дані за квітень були переглянуті в бік погіршення з 504 тис. до 446 тис. Ринок чекав зниження продаж у травні на 18,7%, враховуючи наслідки закінчення державних субсидій 30 квітня, проте падіння на 32% вказує, наскільки сильно ринок нерухомості США тримався на держсубсидіях.

Крім того, повідомив стратег, міжнародне енергетичне агентство заявило, що запаси сирої нафти за минулий тиждень збільшилися на 2 млн. барелей, тоді як ринок чекав зниження запасів на 800 тис. барелей. Збільшення запасів другий тиждень підряд вказує про зниження попиту в економіці.

К.ЛИТВИН зазначив як важливі орієнтири на сьогодні, що в США виходять дані по замовленнях на товари тривалого користування за травень, а також статистика щодо заявок на допомогу з безробіття.