Експерти вважають реальним розміщення єврооблігацій

Міністерство фінансів України має високі шанси для успішного розміщення суверенних єврооблігацій в кінці літа 2010 року. Так в інвестиційній групі «Сократ» прокоментували вчорашню заяву керівництва Мінфіну про плани по випуску в липні цього року українських державних єврооблігацій.

Як наголошується в аналітичному звіті ЯРЕМ, зважаючи на намір уряду розмістити євробонди під ставку нижче 7%, Мінфіну, очевидно, доведеться розміщувати папери з терміном погашення в 2014 році. «Якщо ж міністерство має намір розміщувати папери з терміном звернення 10 років, то орієнтовні ставки на сьогоднішній день – не менше 8%», - мовиться в звіті. За оцінкою аналітиків «Сократа», потенційний обсяг емісії складає 500-700 млн. дол.

На думку аналітика інвестиційної компанії Foyil Securities Євгенія АФОНІНА, розміщення єврооблігацій все ж відбудеться, оскільки навіть нинішні умови цілком прийнятні для Мінфіну (суверенні євробонди торгуються з прибутковістю 6,5%-8%). У той же час, відзначає аналітик, Європа найближчим часом повинна знайти рішення своїм борговим проблемам, що повинне заспокоїти ринок. Відповідно до прогнозу аналітика Foyil Securities, Мінфін випустить єврооблігації на 700-900 млн. доларів по ставці 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО 23 червня заявив, що зараз ведеться підготовка роад-шоу єврооблігацій України. «Ми готуємося до роад-шоу по всьому світу», - сказав міністр.