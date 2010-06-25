Експерт: вчорашній аукціон з ОВДП став найрезультативнішим у червні

Аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 22 червня, виявився найбільш результативним у червні, що виявилося доречним для уряду напередодні погашення облігацій на 2 млрд. грн.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

При цьому, відзначив він, прибутковість розміщення знизилася на 50-100 пунктів за всіма проданими стандартними паперами. Тиск на ставки на короткому кінці кривої спричиняє украй висока ліквідність банківської системи. Станом на 22 червня 2010 року залишки на кореспондентських рахунках банків в Національному банку України складали 26,5 млрд. грн., що є найвищим показником з початку року. При цьому у той час Нацбанк відзначив наміри відмовитися від розміщення депозитних сертифікатів на термін довше за тиждень, що зробило короткі ОВДП фактично безальтернативним інструментом з управління ліквідністю.

Як відзначив С.Фурса, у результаті тримісячні папери у вівторок були розміщені з прибутковістю 9% на загальну суму 70 млн. грн. Прибутковість розміщення дев`ятимісячних облігацій склала 12%, папери були продані на суму 45 млн. грн. Найбільший об`єм засобів був привернутий в результаті розміщення дворічних облігацій. Папери були продані на суму 629,7 млн. грн. з прибутковістю 12,5%.

За словами аналітика, «на тлі відсутності попиту на низькому рівні по середньострокових паперах впродовж останніх декількох тижнів різке зростання обсягів первинних розміщень при прибутковості, яка істотно нижча за ставки вторинного ринку, виглядає нелогічним». Він не виключає, що даний попит носив епізодичний характер і не служитиме орієнтиром при подальших розміщеннях після проходження пікової дати погашення ОВДП (сьогодні погашаються ОВДП на суму 2 млрд. грн.). В той же час, С.Фурса вважає, що зниження ставок на короткому кінці кривої носить стійкий характер.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 22 червня, до Державного бюджету вдалося залучити 1 млрд. 083 млн. 296,9 тис. грн.

Зокрема, повідомляє Національний банк України, ОВДП з терміном погашення 22 вересня 2010 року були розміщені на суму 68,46 млн. грн. під 9% річних, 16 лютого 2011 року – на 41,734 млн. грн. під 12%, 21 березня 2012 року – 654,655 млн. грн. під 12,5% і 4 вересня 2013 – 318,44 млн. грн.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.