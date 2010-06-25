"Енергоатом" вивчає можливість випуску облігацій

«Енергоатом» вивчає можливість випуску корпоративних облігацій на 100 млн. дол. в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам віце-президент з економічних і фінансових питань компанії Юрій РЕЗУНИК.

За його словами, в даний час НАЕК веде переговори з рядом інвестиційних компаній, які можуть виступити в ролі організатора такої емісії.

Він уточнив, що розглядається можливість розміщення облігацій як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Ю.Резуник також додав, що кошти, залучені в ході розміщення облігацій, планується направити на реалізацію проектів, пов`язаних з добудовою енергоблоків №3 і №4 Хмельницькою АЕС.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташликську ГАЕС і Александровськую ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.