Писаренко відкликав свій проект закону про Фонд держмайна

Верховна Рада України відкликала проект закону про Фонд держмайна України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 з 430 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей законопроект вніс на розгляд парламенту народний депутат України від фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Як повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, автор законопроекту звернувся з проханням відкликати з розгляду цей законопроект. Парламент погодився з цим проханням.

Цей законопроект передбачав упорядкувати діяльність і повноваження ФДМУ.