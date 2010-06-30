Експерти: торги єврооблігаціями проходили активно

Торги на українському ринку єврооблігацій минулого тижня проходили активно.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед найбільш ліквідних паперів були суверенні єврооблігації, які додали 0,1-0,5 пункту. Зниження прибутковості суверенних випусків стало основою зростання цін на квазісуверенні облігації: «Нафтогаз» додав 0,4 пункту (прибутковість 8,3%), всі випуски «Укрексімбанку» також виросли. Короткі папери Києва піднялися на 0,6 пункту (прибутковість 8,1%), а довгі – на 1,3 пункту (прибутковість 10,4%). У корпоративному секторі «МХП-15» виріс на 0,5 пункту. У банківському сегменті «Альфа банк Україна-12» додав 0,6 пункту.

Як відзначають аналітики, минулого тижня зросли сумніву з приводу боргів економік, що розвивалися. Як наслідок, збільшилася вартість страховки облігацій Греції від дефолту. Проте українські єврооблігації не піддалися загальному тренду, оскільки очікування успішного завершення переговорів з МВФ позитивно вплинули на настрої на ринку. Ухвалення рішення про видачу нового кредиту потребує деякого часу, проте істотні для ринку новини будуть оголошені вже в найближчі тижні, прогнозують аналітики.