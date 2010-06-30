Експерт: на фондових ринках відбувається нова хвиля продажів

На світових фондових ринках відбувається нова хвиля продажів. Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, світові фондові і сировинні ринки обвалилися у вівторок, 29 червня, через украй негативну макроекономічну статистику зы США, а також страйки, які відновилися, в Греції. Індекс DJIA знизився на 2,65% до 9870 пунктів, а індекс S&P 500 впав на 3,1% до 1041 пункту. При цьому широкий індекс європейських акцій DJ Stoxx 600 знизився на 3%, закрившись на відмітці 243 пунктів.

Як повідомив стратег, індекс споживчих настроїв Conference Board у червні обвалився більш ніж на 10 пунктів – до 52,9 пункту, тоді як консенсус-очікування ринку передбачали зниження менше 1 пункту до 62,5 пунктів. Негативний вплив на підсумковий показник індексу зробили високий рівень безробіття і утруднення опитуваних з працевлаштуванням.

К.Литвин пояснив, що споживчий оптимізм грає велику роль в добробуті американської економіки, враховуючи той факт, що близько 70% ВВП доводиться на споживчий попит. Роздрібні продажі в США в травні впали на 1%. Враховуючи погіршення споживчих настроїв, роздрібні продажі в червні можуть виявитися ще гіршими, ніж у травні.

Стратег відзначив, що в Греції почалися масові протести робочих проти урізання державних витрат, що позначиться на скороченні зарплат державних службовців і зменшенні штату зайнятих в державному секторі. Протести паралізували країну: автобуси, порти, всі державні установи припинили роботу.

На думку К.Литвина, сьогодні ринок зверне увагу на наступні важливі дані: рівень безробіття в Германії (10:55 по київському часу); індекс настроїв менеджерів по закупівлях в Чікаго (16:45); дані по зайнятості в США за червень від ADP (15:15).