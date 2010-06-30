Експерти: ціни на українські єврооблігації вчора впали

Ціни на українські єврооблігації у вівторок, 29 червня, падали, услід за світовими тенденціями.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

У звіті повідомляється, що суверенні випуски вчора знизилися на 0,25-0,5 пункту на всього декількох операціях. «Нафтогаз» зупинився на позначці 104,25 пункту. У банківському секторі активно торгувалися облігації «Укрсиббанку», проте ціни за підсумками дня не змінилися. У корпоративному секторі всі ліквідні папери – «Метінвест», «Азовсталь» і «Альфа банк Україна» – падали.

За інформацією аналітиків, негативні настрої переважали у вівторок і на російському ринку. Довгострокові суверенні випуски втратили 0,5 пункту. У корпоративному секторі знижувалися облігації «Вимпелком», ТНК, «Газпром» і ВТБ.