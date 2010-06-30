ФДМУ готується до продажу 50% акцій «Укрнафтопродукту»

Фонд державного майна України почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 50% акцій акціонерної компанії "Укрнафтопродукт".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, Фонд держмайна також пропонує всім потенційним покупцям взяти участь в розробці умов продажу пакета акцій цього підприємства.

Довідка УНІАН. АК "Укрнафтопродукт" створена в 1998 році на базі Українського об`єднання із забезпечення нафтою і нафтопродуктами. Компанія управляє переданими до її статутного капіталу пакетами акцій ВАТ "Луганськнафтопродукт" (51%), "Херсоннафтопродукт" (50%+1 акція), "Світловодська нафтобаза" (30%), "Харківнафтопродукт" (26%), "Кіровограднафтопродукт" (8,9%), "Миколаївнафтопродукт" (6,4%), "Хмельницькнафтопродукт" (6,02%) і "Лисичанськнафтопродукт" (2,2%).

Фонду держмайна належить 50%+1 акція "Укрнафтопродукту", ТОВ "Концерн "Нафтопродукт України" (Київ) – 44,19%. Держава неодноразово намагалася продати контрольний пакет акцій компанії в 2006 році, проте двічі оголошений ФДМУ конкурс відмінявся.