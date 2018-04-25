Фондовий ринок: нових горизонтів поки не видно...

Схоже, на фондові ринки, всупереч відомій приказці, прийшла погана погода. Утім, погода погана в цілому для світової економіки. Фондовий ринок - це вже наслідок. Звичайно, багато гравців ринку уміють заробляти і на пониженні акцій. Проте, за сучасного стану справ це виявляється не так важливо, оскільки ризики для інвесторів, які вклали у цінні папери серйозні кошти, зараз дуже великі.

Як підкреслюють аналітики компанії Astrum Investment Management, минулий тиждень приніс інвесторам цілу серію неприємних сюрпризів, що примушують переоцінювати динаміку відновлення як економіки США, так і світової економіки в цілому. Провідні фондові індекси США істотно знизилися, причому ринки демонстрували падіння за підсумками кожної торговельної сесії. Індекси DJIA опустилися за тиждень на 2,9% до 10138 пунктів, а S&P 500 впав на 3,8% до 1075 пунктів. При цьому інвестори продемонстрували черговий виток зниження апетиту до ризику.

Український фондовий ринок, що почав минулий тиждень дуже оптимістично, - значним зростанням у понеділок, - у наступні дні зазнав відчутних втрат.

За словами аналітика інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Олександра Кушнарьова, торги на українському фондовому ринку в понеділок, 21 червня, завершилися упевненим зростанням біржових індикаторів. Відкриття сесії на Українській біржі пройшло в позитивній зоні з гепом на 40 пунктів вгору, чому сприяла хороша динаміка провідних світових майданчиків, що сформували сприятливу зовнішню кон`юнктуру. Біржі США у п`ятницю закрилися в плюсі на тлі позитивних тенденцій на нафтовому ринку, майданчики азіатського регіону демонстрували підйом під впливом китайських урядових заходів, спрямованих на підвищення гнучкості юаня. Серед позитивних новин, що сприяли загальному підйому вітчизняного ринку, аналітик назвав зростання українського ВВП за підсумками 5 місяців на 6,1%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок підвищився на 3% - до 846,51 пункту. Індекс Української біржі за підсумками торгів виріс на 4,08% - до 2145,58 пункту.

У вівторок, 22 червня, тренд українського фондового схилився швидше до падіння, ніж до зростання. Цьому сприяли негативні дані щодо економіки США, які деякий час тому (зважаючи на проблеми у Європі) були єдиною підтримкою світових бірж.

Стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин повідомив, що американські і європейські ринки у вівторок понесли втрати після виходу невтішної статистики щодо продажів житла на вторинному ринку США. На його думку, останнім часом на ринок надходить більше негативної, ніж позитивної макростатистики, що також не додає оптимізму і вказує на уповільнення темпів відновлення американської економіки.

Український ринок цінних паперів у вівторок поводився нерішуче, не бажаючи різко переходити з позитивної зони в негативну, навіть незважаючи на негативний новинний фон. Перебуваючи в роздумах, вітчизняні майданчики за підсумками дня закрилися різнонаправлено. Індекс ПФТС виріс на 0,04% - до 846,86 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,64% - до 2116,39 пункту.

У середу, 23 червня, вітчизняний фондовий ринок остаточно поступився загальному негативному настрою і пішов донизу. Як зазначив О. Кушнарьов, "бурхливий підйом ринку, що спостерігався у попередні тижні, поступово сходить нанівець, поступаючись місцем локальній корекції. Грунт для низхідної динаміки створюють зарубіжні макроекономічні новини".

За словами К. Литвина, усереду ринок нерухомості США знову розчарував інвесторів на фондових біржах. Продажі на первинному ринку житла у США обвалилися у травні на 32,7% до 300 тисяч одиниць, що є найнижчим рівнем продажів за всю історію спостережень. При цьому дані за квітень переглянули у бік погіршення з 504 тисяч до 446 тисяч. Окрім того, міжнародне енергетичне агентство заявило, що запаси сирої нафти за минулий тиждень збільшилися на 2 млн. барелів, тоді як ринок чекав зниження запасів на 800 тис. барелів. Збільшення запасів другий тиждень поспіль вказує на зниження попиту в економіці.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу знизився на 0,71% - до 840,81 пункту. Індекс Української біржі впав на 1,72% - до 2085,85 пункту.

Український ринок цінних паперів у четвер, 24 червня, поглибив падіння на невтішному зовнішньому новинному тлі.

На думку К. Литвина, інвестори сумніваються у подальших перспективах світової економіки. У четвер світові фондові ринки закрилися падінням котирувань на фоні в цілому нейтральної статистики зі США і рекорду високих спредів кредитно-дефолтних свопів (CDS) Греції.

Як вважає стратег, незважаючи на запевнення офіційних осіб Греції, що їх заходи з урізання дефіциту бюджету у 13% ВВП випереджають плани, інвесторам явно не вистачає довіри, на що вказують рекордні спреди CDS грецьких суверенних паперів. Динаміка спредфв CDS також вказує на те, що інвестори відводять роль наступного потенційного "збурювача спокою" Іспанії.

Загалом, вважає К. Литвин, на тлі червневого постійного потоку негативних макроекономічних даних з ринку нерухомості США щодо роздрібних продаж і працевлаштування інвестори замислилися, наскільки оптимістичними будуть прогнози корпорацій США на третій квартал і друге півріччя 2010 року. Можливе зниження прогнозів зростання ВВП чинитиме тиск на фондові ринки, оскільки означатиме переоцінку економічної динаміки з прискорення до сповільнення.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер знизився на 1,18% - до 830,91 пункту. Індекс Української біржі впав на 1,07% - до 2063,44 пункту.

У п`ятницю, 25 червня, світові фондові ринки, у тому числі український, продовжили зниження - і знову через негативні новини зі США. Індекс ПФТС в останній день тижня впав на 2,33% - до 811,58 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,83% - до 2027,48 пункту.

Минулого тижня сталися досить важливі для фінансових ринків події. Ключовою з них аналітики компанії Astrum Investment Management вважають зустріч лідерів країн G20, що відбулася 26-27 червня у канадському Торонто. Для боргового ринку, насамперед європейських країн, основним рішенням зустрічі керівників G20 стали плани з урізання бюджетних дефіцитів. У підсумковому комюніке саміту сказано, що до 2013 року учасники саміту зобов`язалися понизити дефіцит бюджету у 2 рази, а до 2016 року - стабілізувати відношення боргу до ВВП. Ухвалення цього рішення повинне стати заспокійливим сигналом для інвесторів. На цей момент, з урахуванням підтримки МВФ і центральних банків, у тому числі ЄЦБ, ймовірність дефолту будь-якої з країн ЄС украй мала. Водночас, на ринку домінують побоювання, що дефолт можливий через 2-3 роки, коли держави постануть перед питанням повернення дорогих боргів, залучених зараз. Підсумкова заява країн G20 покликана послабити ці побоювання.

Вищезгадана подія, судячи з торгів початку цього тижня, поки не принесла на ринок очікуваного позитиву. Перешкодили чергові негативні новини зі США і страйк у Греції проти економічних реформ уряду. Зокрема, український фондовий ринок показав дуже значне падіння.

Як бачимо, фінансові проблеми Євросоюзу так само далекі від вирішення, а перспективи економіки США зовсім не веселкові. У такій ситуації інвестори фондових ринків, природно, не мають жодних ідей для вкладення коштів. Нових горизонтів поки не видно…

Володимир Оранський (УНІАН)