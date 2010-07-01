Польща від початку року продала держмайна на 3,5 млрд.дол.

Польща за перше півріччя поточного року отримала від приватизації близько 3,5 млрд дол., що перевищує прибутки від продажу держмайна за 2006-2009 рр.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив міністр держмайна Польщі Олександр ГРАД.

Він нагадав, що в поточному році Польща планує отримати від приватизації 7,35 млрд. дол. Водночас, він підкреслив, що створений наприкінці 2007 року ліберальною "Громадською платформою" уряд не підтримує тотальної приватизації держмайна.

"Ми не виступаємо за сліпу повну приватизацію. Ми підтримуємо приватизацію в широких сегментах", - заявив міністр.

Град додав, що ще жоден уряд Польщі не підготував план приватизації, до якого увійшло близько 800 державних компаній.