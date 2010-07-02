Експерт: дані зі США знову розчарували ринок

У четвер в США вийшла чергова порція макроекономічних даних, які розчарували ринкові очікування.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він відзначив, що за підсумками вчорашніх торгів індекс S&P 500 втратив 0,3%, знизившись до 1027 пунктів. Кількість поданих в США первинних заявок на допомогу з безробіття на минулому тижні виросла до 472 тис., що гірше за ринкові очікування, які були на рівні 455 тис. Нормальним показником вважається кількість заявок на рівні 300 тис.

За словами стратега, розчарував також індекс виробничої активності від Інституту управління постачаннями (ISM), що знизився в червні до 56,2 пункту, тоді як ринок чекав зниження до 59 пунктів. Утім, підкреслив К.Литвин, значення індексу вище 50 указують на зростання активності, тобто зниження показника указує на уповільнення темпів зростання, але не на спад виробничої активності. Кількість операцій з продажу нерухомості обвалилася у травні на 30%, що істотно гірше за ринкові очікування.

Стратег звертає увагу на важливі дані, що виходять сьогодні, з безробіття в США. Консенсус-очікування економістів складають 110 тис. нових робочих місць, тобто ринок чекає прискорення динаміки працевлаштування в приватному секторі економіки. К.Литвин вважає, що це маловірогідно, і ринок буде розчарований.