НКМЗ не піде на повернення ПДВ облігаціями

ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (НКМЗ) ні за що не піде на повернення державою заборгованості з ПДВ за експорт продукції у вигляді облігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора президент ЗАТ Георгій СКУДАР на прес-конференції в Краматорську.

«Я вважаю, що НКМЗ не піде ні за що на те, щоби нам ПДВ повертався облігаціями через 5 років», - сказав керівник машзавода. І додав, що на сьогоднішній день «те, що вже знаходиться в реєстрі в Києві» (підтверджений борг з неповернення ПДВ перед НКМЗ) складає більше 37 млн. грн.

Г.Скудар висловив сумніви в тому, що підприємства, які згодні сьогодні замість «живих» грошей повернути собі державний борг облігаціями, чисті перед законом.

«Я почув, що там десь на 6 млрд. грн. погодилися деякі фірми, що їм ці гроші (борг з ПДВ) повертатимуть облігаціями. У мене виникає такий внутрішній сумнів - адже кровні гроші просто за безцінь наперед не викидаються. І там, де не немає ніякого обману, там, де все законно, там підприємства не підуть на ці речі і ні на які облігації не підуть або на векселі, - сказав Р. СКУДАР. - А там, де... Не знаю, якщо хтось вважає, що його влаштує дисконт 30-40%, тоді виникає питання вмить».

На уточнююче питання журналіста, чи мають намір НКМЗ чекати повернення боргу «живими» грошима, Г.Скудар відповів: «Так».

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави щодо виплат. Термін зобігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.

За повідомленням Державної податкової адміністрації України, ПДВ-облігації будуть випущені на 17,7 млрд. грн., що складає 91% від 19,440 млрд. грн. – суми простроченої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Саме на таку суму було подано 2569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (м. Краматорськ, Донецька обл.) є одним з найбільших в Україні експортерів продукції важкого машинобудування. Завод виробляє доменне, сталеплавильне устаткування, прокатні стани, дробарки, бурові верстати, роторні екскаватори, установки позапічної обробки сталі, машини безперервного розливу сталі, спеціальні металургійні крани, екскаватори, бурильні верстати.

74,8319% акцій ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" належить фізичній особі.