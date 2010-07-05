ФДМУ за перше півріччя від приватизації отримав усього 244 млн.грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-червень 2010 року отримав від приватизації 244 млн. 164 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, ФДМУ також отримав за перше півріччя 280 млн. 553 тис. грн. від оренди, а також 176 млн. 812 тис. дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, надходження до бюджету від приватизації на 2010 рік встановлені на рівні 10 млрд. грн.