Експерти: інвестори знову впевнені в українських акціях

У понеділок, 5 липня, до інвесторів повернулася упевненість в українських акціях.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, найбільше зростання учора продемонстрували "Укртелеком" (+4,62%) і "Укрнафта" (+4,58%). Високий попит сприяв зростанню цін на акції металургів: "Азовсталь" (+0,68%), Алчевський меткомбінат (+1,10%), Єнакіївський метзавод (+1,74%). Генкомпанії також закінчили день в плюсі, при цьому акції "Центренерго" виросли на 1,52%, а "Західенерго" - на 0,58%. Акції Ясиновського КХЗ дещо піднялися (+0,03), а Авдіївський КХЗ істотно додав у ціні (+2,43%). Банки наслідували загальний позитивний тренд: "Райффайзен банк Аваль" (+2,52%), "Укрсоцбанк" (+0,85%).

В огляді повідомляють, що на іноземних майданчиках українські акції в понеділок закрилися різнонаправлено. На низьких об'ємах торгів паперу "Кернел" знизилися на 0,8%. "Миронівський хлібопродукт" додав 2,64%, закрившись на позначці 14,37 долара за акцію. У нафтогазовому секторі Regal petroleum впав на 3,41%, Cadogan Petroleum просів на 1,45%, а JKX Oil & Gas виріс на 1,74%.

Аналітики зазначають, що активність на українському ринку єврооблігацій учора було низькою унаслідок вихідного у США і скороченого дня на лондонській біржі. Щодо ліквідних українських і російських паперів угод майже не було. Єдиним українським папером, який активно торгувався, були облігації Києва. На початку торговельної сесії папір впав більш ніж на 10 пунктів, проте, відіграв половину втраченого до закриття.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 5 липня, підвищився на 2,78% - до 781,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 360 млн. 122 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,12% - до 1932,27 пункту. Загальний обсяг торгів склав 83 млн. 156 тис. грн., з них 18 млн. 758 тис. грн. припало на терміновий ринок.