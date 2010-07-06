ВР планує уникати «технічних» дефолтів по облігаціях

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" (щодо створення умов для уникнення "технічних" дефолтів по облігаціях).

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 238 з 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект пропонує дати можливість продовжити терміни обігу і погашення облігацій підприємств, визначені умовами їх розміщення у разі викупу емітентом усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких термінів усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій.

При цьому передбачають, що тривалість періоду, на який можуть бути продовжені терміни обігу і погашення облігацій, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного умовами розміщення облігацій. Повторне продовження термінів звернення і погашення облігацій не допускається.

Порядок продовження термінів обігу і погашення облігацій встановлюватиме Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, яка забезпечуватиме державний контроль над реалізацією відповідного механізму.