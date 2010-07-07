Експерт: світові фондові ринки у вівторок закрилися ростом

Світові фондові ринки у вівторок, 6 липня, закрилися зростанням котирувань.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він відзначив, що за підсумками вчорашніх торгів індекс S&P 500 виріс на 0,5% до 1028 пунктів, погіршивши протягом сесії динаміку в порівнянні з 1,6% зростання на відкритті, що, безумовно, не є позитивною ознакою. Зростання на відкритті було обумовлене подіями на азіатських ринках, де інвестори скуповували акції, які подешевшали, після шести сесій стрімкого падіння. Позитивним чинником був також високий попит європейських банків на програму термінових депозитів від ЄЦБ. Проте ринок США вніс свої корективи до підсумків вівторка: на американських майданчиках спостерігалася хвиля продажів компаній роздрібного сектора.

При цьому, за словами стратега, у США вийшла чергова порція негативу на макроекономічному фронті. Індекс активності сектора послуг від Інституту управління поставками (ISM) знизився в червні до 53,8 пункту в порівнянні з 55,4 пункту в травні, тоді як очікування ринку складали 55 пунктів. Значення індексу вище 50 пунктів указують на зростання, проте його уповільнення помітне. На цьому фоні інвестори найактивніше продавали саме акції компаній роздрібного сектора.