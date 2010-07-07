Експерти: на фондові ринки повернулися покупці

Позитивні новини в Україні і у світі у вівторок, 6 липня, повернули на фондові ринки покупців.

Таку думку містить аналітичний огляд інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданий агентству УНІАН.

Аналітики зазначають, що банківські папери учора злетіли в ціні. "Райффайзен банк Аваль" виріс на 7,36%, "Укрсоцбанк" - на 6,16%. Акції гірничо-металургійного сектора не відставали від іншого ринку. Алчевський меткомбінат піднявся на 5,79%, Авдіївський коксохім - на 3,55% "Азовсталь" - на 4,56%, метзавод Єнакіївський - на 4,80%, Ясиновський коксохім - на 5,27%. Інвестори виявляли цікавість також до акцій "Укрнафти" (+5,39%), "Укртелекому" (+5,54%) і "Мотор Січі" (+3,61%), підштовхуючи ціни вгору. Непоганий попит спостерігався і на папери генкомпаній. "Ценренерго" додала 4,12%, а "Західенерго" піднялася на 2,71%.

В огляді сказано, що більшість акцій українських компаній, що обертаються на міжнародних майданчиках, учора також торгувалися в плюсі. Лідером зростання став Ferrexpo, додавши до закриття 6,85%. Ціни на акції сільськогосподарських компаній і нафтогазового сектора також пішли вгору.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 6 липня, підвищився на 3,16% - до 806,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 184 млн. 386 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 4,66% - до 2022,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 101 млн. грн., з них 17 млн. 894 тис. грн. припало на терміновий ринок.