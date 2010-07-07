Експерти: активність на ринку єврооблігацій була помірною

Активність на ринку українських єврооблігацій у вівторок, 6 липня, була помірною.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, інвестори цікавилися в основному муніципальними паперами. Муніципальні облігації Києва злетіли в ціні на 3-5 пунктів після того, як міські чиновники спростували чутки про реструктуризацію.

Аналітики зазначають, що після того, як агентсво Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України до рівня "В", суверенні випуски виросли на 0,375-0,75 пункту. У корпоративному секторі високий попит мали облігації "Метінвесту", які до закриття додали більше половини пункту.

В огляді сказано, що на російському ринку активність у вівторок залишалася помірною. Найбільше угоди пройшли по суверенних випусках, які до закриття виросли на 0,375-0,5 пункту.