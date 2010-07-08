Експерти: підвищення рейтингу України не допомогло ринку акцій

Вітчизняні фондові біржі в середу, 7 липня, знизилися, не зважаючи на підвищення суверенного рейтингу України агентством Fitch.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, вчора у середині дня індекс Української біржі дещо відіграв падіння, проте не достатньо. Практично всі акції індексної корзини торгувалися в мінусі – з ліквідних паперів більше за все просіли акції металургів. Акції коксохімічних підприємств і генкомпаній також повторили загальний тренд. Серед блакитних фішок тільки «Райффайзен банк Аваль» (+0,35%) і «Укрнафта» (+0,75%) утрималися в зеленій зоні.

У огляді наголошується, що на міжнародних майданчиках в середу акції JKX Oil & Gas (+7,02%) і Regal Petroleum (+7,48%) показали найбільше зростання. Решта всіх паперів закінчила день в мінусі, при цьому Kernel знизився на 0,24%, Ferrexpo втратив 0,08%, Cadogan впав на 1,45%.

За словами аналітиків, підвищення рейтингу України агентством Fitch до рівня «В» привело до зростання попиту на українські боргові папери. Довгострокові облігації України протягом вчорашнього дня не змінилися в ціні, тоді як короткі бонди і «Нафтогаз» додали від 0,25 до 0,75 пункту. Високий попит також мали муніципальні випуски, які до закриття виросли в ціні. У корпоративному секторі росли облігації «Метінвеста», ДТЕК, «Приватбанку» і ПУМБ.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 7 липня, знизився на 0,69% – до 800,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 216 млн. 185 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,85% – до 2004,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 95 млн. 115 тис. грн., з них 22 млн. 98 тис. грн. – на терміновому ринку.