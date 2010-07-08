Зниження облікової ставки НБУ позитивне для економіки

Зниження облікової ставки Національним банком України є позитивним для вітчизняної економіки.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, облікова ставка є індикатором вартості позикових коштів, що надаються НБУ комерційним банкам. Зниження відсоткової ставки сприятиме скороченню вартості рефінансування для комерційних банків, яка на даний момент становить 10,5% для бланкових кредитів і 12,5% для забезпечених кредитів.

В огляді зазначається, що востаннє НБУ знизив облікову ставку 8 червня 2010 року як наслідок дефляції у травні. Враховуючи низькі інфляційні ризики у наступні кілька місяців, реальні відсоткові ставки в економіці знижуватимуться, збільшуючи зростання кредитів і споживчий попит з боку населення. З іншого боку, комерційні банки можуть знизити ставки по депозитах.

У цілому, вважають аналітики, враховуючи надмірну ліквідність банківської системи (31,7 млрд. грн. станом на 7 липня п.р.) і зниження вартості фінансування, можна очікувати на збільшення кредитної активності у другому півріччі 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 9,5 до 8,5%. При цьому у прес-службі НБУ не змогли підтвердити зміну облікової ставки, посилаючись на те, що офіційного документа вони не бачили.