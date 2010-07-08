Право викупу акцій міноритаріїв - захист від рейдерів

Право викупу акцій міноритаріїв на вимогу власників 95% акцій компанії дозволить скоротити кількість рейдерських атак на підприємства України.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН доктор юридичних наук, старший партнер ЮФ ILF («Інюрполіс») Олена КІБЕНКО.

На її думку, право на витіснення міноритарних акціонерів дозволить розв`язати проблеми компаній, акції яких у результаті приватизації були «розсіяні» серед сотень і тисяч фізичних осіб. Ці особи, як правило, позбавлені основних акціонерних прав, оскільки всі питання, які стосуються діяльності товариства, розв`язуються контролюючим акціонером (або групою). Міноритарії не одержують дивідендів, їх голоси не можуть вплинути на результати голосування з будь-якого питання, вони не мають шансів обрати своїх представників до органів управління товариства. Загалом, їх можна назвати «псевдоакціонерами», вважає юрист.

Як підкреслила О.КІБЕНКО, за кордоном такі акціонери можуть вплинути на компанію виключно шляхом продажу своїх акцій на фондовому ринку. Але в Україні, в умовах нерозвиненого ринку цінних паперів, акціонер позбавлений такої можливості. І норма про витіснення, яка, на перший погляд, захищає тільки мажоритарного акціонера, насправді, також спрямована і на захист міноритаріїв.

За словами експерта, йдеться про досягнення балансу інтересів. Контролюючий акціонер змушений за ринковою ціною «купувати» свій спокій і захист від «green mail» (корпоративний шантаж з боку міноритарних акціонерів, часто використовується для початку рейдерської атаки). «Акціонер, який вклав основний капітал у підприємство, повинен мати нагоду ефективно впливати на управління його діяльністю. В європейських країнах подібна практика викупу акцій міноритаріїв є поширеною і вже довела свою ефективність», – вважає юрист.

На її думку, «наступним кроком щодо захисту мажоритарного акціонера має стати закріплення в українському законодавстві «правила прориву в компанію» акціонера, який легально придбав контрольний пакет акцій. Ця особа повинна мати право скликати збори у скорочені терміни, включати до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень виборних органів товариства. Будь-які положення статуту і внутрішніх нормативних актів компанії, що створюють обмеження для проведення загальних зборів і зміни персонального складу органів управління, мають визначатися недійсними».

Юрист вважає, що застосування європейських моделей контролю над акціонерними товариствами, зрозумілих зарубіжним інвесторам, здатне поліпшити інвестиційний клімат в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 липня 2010 року прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (про удосконалення механізму діяльності акціонерних товариств).

Проектом закону пропонується, зокрема, змінити порядок відчуження акцій акціонерного товариства в частині виключення переважного права акціонерного товариства на придбання акцій.

Крім того, зміни стосуються повноважень наглядової ради товариства, діяльності виконавських органів, уточнення порядку придбання акцій товариством за наслідками придбання контрольного пакету акцій, здійснення правочинності, щодо здійснення якого є зацікавленість.

Пропонується також доповнити закон про акціонерні товариства новими положеннями щодо порядку викупу акцій товариства акціонером – власником 95% акцій товариства.