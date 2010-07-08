Garensia Enterprises сконцентрувала 28,84% акцій «Харківобленерго»

Garensia Enterprises Limited (Кіпр) сконцентрувала 28,84% акцій енергозабезпечуючої компанії ВАТ "Харківобленерго".

Про це акціонерне товариство повідомило в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку з посиланням на інформацію, надану реєстратором.

Згідно з повідомленням, на момент оприлюднення інформації про зміну власників даних про того, хто з акціонерів зменшив свою частку в АТ, у реєстратора не було.

Як повідомляв УНІАН, у червні Антимонопольний комітет України надав дозвіл Energy Standard Fund Ltd (Кіпр) на купівлю понад 25% акції енергозабезпечуючих компаній ВАТ "Харківобленерго" та ВАТ "Черкасиобленерго".

До цього група Energy Standard Fund Ltd, яку пов'язують з бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ, контролювала 12,31% ВАТ "Харківобленерго" (через ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" - 7).

Довідка УНІАН. Статутний фонд ВАТ АК "Харківобленерго" складає 64 млн. 135 тис. 190 грн.

Державі належать 65% акцій ВАТ АК "Харківобленерго", які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України"

"Харківобленерго" у 2009 році збільшила прибуток на 12,5% порівняно з 2008 роком - до 21,382 млн. грн.