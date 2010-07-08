Експерт: сповільнення економіки негативно відобразиться на корпораціях

Уповільнення світової економіки, що відобразилося у погіршенні макропоказників у травні і червні, негативно позначиться на результатах корпорацій за другий квартал і прогнозах на друге півріччя 2010 року.

Таке припущення висловив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

До того ж, додав він, ситуація на боргових ринках Європи не покращала істотним чином і продовжує бути важкою. "Отже, не можна виключати продовження негативного фону з цього фронту, що може викликати нову хвилю відходу з таких ризикових активів, як сировина і акції", - вважає стратег.

Проте, зазначив К. ЛИТВИН, світові фондові ринки у середу, 7 липня, закрилися бурхливим зростанням котирувань. За підсумками торгів індекс DJIA виріс на 2,8% до 10018 пунктів, індекс S&P 500 виріс на 3,1% до 1060 пунктів.

За словами стратега, причиною оптимізму на американських ринках стали квартальні результати великої фінансової компанії State Street, які перевищили очікування аналітиків у частині чистого прибутку. Ринок, що знаходиться в напруженому стані напередодні сезону квартальних звітів був приємно здивований результатами State Street, показавши сильне зростання. Ця подія дала багатьом гравцям можливість закрити короткі позиції після двотижневого падіння.

К. ЛИТВИН вважає, що результати State Street не є повноцінним індикатором ситуації у фінансовому секторі США в цілому, оскільки компанія не видає кредитів і не супроводжує торговельні операції, а надає досить вузький спектр послуг хранителя (custodian bank).